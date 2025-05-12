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«Флоренс Пью феноменальна»: Хидео Кодзима похвалил «Громовержцев» от Marvel

«Флоренс Пью феноменальна»: Хидео Кодзима похвалил «Громовержцев» от Marvel
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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился впечатлениями от «Громовержцев». Создателю Metal Gear Solid и Death Stranding понравился новый фильм Marvel — об этом он рассказал в соцсетях.

Кодзима отметил, что «Громовержцы» это в первую очередь фильм о людях и их проблемах, а не о супергероях и сражении с опаснейшим суперзлодеем. Он также отметил актёрскую игру Флоренс Пью и других артистов в ленте.

Я посмотрел «Громовержцев». Это фильм не об устранении могущественного «внешнего врага», чтобы спасти «мир». Это фильм о принятии одиноких «личностей» и спасении «зрителей» от их собственных «внутренних врагов». По-настоящему «добросердечный» фильм Marvel. Чувство юмора Джейка Шрайера в идеальном балансе, а Флоренс Пью феноменальна. Можно сказать, что это её фильм. «Боб» Льюиса Пулмана также принёс в фильм отличную атмосферу.

Премьера «Громовержцев» в мировых кинотеатрах состоялась 2 мая, а 12-го числа лента добралась до России — неофициальными способами. Сборы ленты за полторы недели превысили отметку в $ 270 млн.

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