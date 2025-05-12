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Функция перемотки стримов на Twitch может появиться уже летом

Функция перемотки стримов на Twitch может появиться уже летом
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Платформа для прямых трансляций Twitch продолжает активно тестировать функцию перемотки. По данным инсайдеров, «Твич» готовится полноценно представить эту возможность на фестивале TwitchCon, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Нидерландах.

Сейчас возможность отмотать стрим в прямом эфире есть лишь у ограниченного числа пользователей. Впервые эту функцию Twitch начал тестировать ещё в 2021 году, но пока успеха это не принесло.

Между тем конкуренты «Твича» уже позволяют пересмотреть моменты во время прямой трансляции — перемотка есть на YouTube и Kick, а также на российской площадке VK Play Live.

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