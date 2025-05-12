Функция перемотки стримов на Twitch может появиться уже летом

Платформа для прямых трансляций Twitch продолжает активно тестировать функцию перемотки. По данным инсайдеров, «Твич» готовится полноценно представить эту возможность на фестивале TwitchCon, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Нидерландах.

Сейчас возможность отмотать стрим в прямом эфире есть лишь у ограниченного числа пользователей. Впервые эту функцию Twitch начал тестировать ещё в 2021 году, но пока успеха это не принесло.

Между тем конкуренты «Твича» уже позволяют пересмотреть моменты во время прямой трансляции — перемотка есть на YouTube и Kick, а также на российской площадке VK Play Live.