Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут»

Стартовал второй сезон мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут»
Аудио-версия:
Комментарии

12 мая состоялась премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Первый эпизод уже можно посмотреть на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier — остальные эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 21:00.

События второго сезона шоу вновь разворачиваются в доме олигарха Сергея Воронцова. Продолжение посвящено главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата. В это же время в доме появляются новые игроки: пробивной чиновник, загадочная пиарщица и ещё одна дерзкая горничная.

К главным ролям в шоу вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьёва (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android