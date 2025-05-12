«Сёгун» признан лучшим международным сериалом на премии BAFTA TV Awards

Британская академия в области телевидения определила победителей премии BAFTA TV Awards. Лучшим международным сериалом была признана историческая драма «Сёгун».

В своей номинации проект опередил такие сериалы, как «После той вечеринки», «Ничего не говори», «Колин из бухгалтерии» и «Настоящий детектив».

Лучшим британским шоу был признан новый сезон «Голубых огней», награду в своей номинации также получил мини-сериал «Мистер Бейтс против почты».

Сейчас авторы «Сёгуна» продолжают подготовку к съёмкам продолжения. Второй сезон начнут снимать в 2026 году, то есть на экраны он вернётся минимум через полтора года.