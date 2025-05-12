Apple планирует поднять цены на iPhone уже осенью — СМИ

Компания Apple рассматривает варианты повышения цен на новые модели iPhone. Осенняя линейка iPhone 17 уже может стоить существенно выше, чем прошлогодний iPhone 16 — об этом пишет WSJ.

По данным источников, это связано с ростом пошлин из Китая. Однако Apple не хочет показывать этого, опасаясь реакции Белого дома и президента США — в компании попытаются объяснить подорожание iPhone «новыми элементами дизайна и функциями».

В начале апреля Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из других стран. Чтобы минимизировать потери, Apple перевозила новые iPhone в США целыми самолётами, а в будущем планирует перенести производство в Индию.