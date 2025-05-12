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Том Круз рассказал, как предложил Николь Кидман на роль в «С широко закрытыми глазами»

Том Круз рассказал, как предложил Николь Кидман на роль в «С широко закрытыми глазами»
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Популярный актёр Том Круз в интервью вспомнил историю о том, как предложил режиссёру Стэнли Кубрику снять Николь Кидман в роли в эротическом триллере «С широко закрытыми глазами».

Тогда Круз и Кидман были супругами, и на встрече с постановщиком он уверял, что его жена подходит на роль.

Я прочитал сценарий накануне, и мы с Кубриком весь день говорили о нём. И когда мы это делали, я предложил Николь на роль Элис. Потому что, очевидно, она отличная актриса.

Стоит отметить, что Стенли Кубрик изначально хотел, чтобы главных героев в фильме сыграла настоящая пара — он думал об Алеке Болдуине и Ким Бейсингер.

В свою очередь, Николь Кидман подчёркивала, что её отношения с Томом Крузом в реальной жизни были совсем не похожи на то, что было в «С широко закрытыми глазами».

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