Китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в России в формате 3D

Российские кинотеатры покажут популярный китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» в двух вариантах — помимо традиционного 2D, будут доступны сеансы в 3D-формате.

Премьера одной из самых кассовых лент в истории кино состоится в России уже 29 мая. Ранее мультфильм собрал более $ 2,18 млрд в прокате. Сейчас это пятый фильм по сборам за всё время — «Нэчжа 2» уже обошла такие хиты, как «Мстителей: Война бесконечности» и «Человек-паук: Нет пути домой», а теперь приближается к «Титанику».

Мультфильм — продолжение картины «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.