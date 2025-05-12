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Китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в России в формате 3D

Китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в России в формате 3D
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Российские кинотеатры покажут популярный китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» в двух вариантах — помимо традиционного 2D, будут доступны сеансы в 3D-формате.

Премьера одной из самых кассовых лент в истории кино состоится в России уже 29 мая. Ранее мультфильм собрал более $ 2,18 млрд в прокате. Сейчас это пятый фильм по сборам за всё время — «Нэчжа 2» уже обошла такие хиты, как «Мстителей: Война бесконечности» и «Человек-паук: Нет пути домой», а теперь приближается к «Титанику».

Мультфильм — продолжение картины «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

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Вышел русский трейлер китайского хита «Нэчжа побеждает Царя драконов» — премьера 29 мая
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