Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла народная артистка России Нина Гребешкова, звезда «Бриллиантовой руки» и «Спортлото»

Умерла народная артистка России Нина Гребешкова, звезда «Бриллиантовой руки» и «Спортлото»
Комментарии

Союз кинематографистов сообщил о смерти народной артистки России Нины Гребешковой. Ей было 94 года.

Вдова культового режиссёра Леонида Гайдая была хорошо знакома советскому и российскому зрителю благодаря второстепенным, но запоминающимся ролям. Среди них — Надежда Горбункова в «Бриллиантовой руке», врач психбольницы в «Кавказской пленнице», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!» и тетя Клава из «Спортлото-82».

За свою карьеру Нина Павловна сыграла в более чем 80 фильмах. Последними стали эпизодические роли в «Легенде №17» и «Экипаже», а также в сериале «Содержанки».

Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдёт в закрытом формате.

Материалы по теме
Джеки Чан планирует выполнять все трюки в кино сам, пока не уйдёт на пенсию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android