Комедия «Батя 2. Дед» выйдет в онлайне 16 мая

Кинокомпания «Централ Партнершип» раскрыла дату цифрового выхода фильма «Батя 2. Дед». Продолжение знаменитой комедии можно будет посмотреть уже 16 мая на Okko, «Кинопоиске» и в Kion.

Таким образом, фильм доберётся до онлайн-кинотеатров спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок комедия заработала в прокате более 1,5 млрд рублей, став одним из самых кассовых фильмов года в стране.

События «Бати 2: Дед» разворачиваются в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства.

К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Учитель («Летучий корабль»).