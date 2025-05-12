Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые детали StarLadder Budapest Major — стали известны место и даты проведения мэйджора по CS 2

Второй мэйджор 2025 года по Counter-Strike 2 пройдёт в Будапеште
Комментарии

Турнирный оператор StarLadder официально подтвердил, что второй мэйджор 2025 года по Counter-Strike 2 пройдёт в столице Венгрии. StarLadder Budapest Major 2025 состоится с 24 ноября по 15 декабря.

Первые три этапа примет комплекс MTK Sportpartk, а матчи плей-офф пройдут на MVM Dome Arena — стадион вмещает более 20 тыс. зрителей и неоднократно принимал чемпионаты Европы по гандболу, а также становился площадкой для больших концертов: только в этом году там выступали Робби Уильямс, Кэти Пэрри и The Offspring.

Первый мэйджор 2025 года по CS2 планируется провести в Остине, США. Турнир состоится 322 июня, призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Известны все участники мэйджора по Counter-Strike 2 — на ЧМ сыграют 4 команды из России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android