Второй мэйджор 2025 года по Counter-Strike 2 пройдёт в Будапеште

Турнирный оператор StarLadder официально подтвердил, что второй мэйджор 2025 года по Counter-Strike 2 пройдёт в столице Венгрии. StarLadder Budapest Major 2025 состоится с 24 ноября по 15 декабря.

Первые три этапа примет комплекс MTK Sportpartk, а матчи плей-офф пройдут на MVM Dome Arena — стадион вмещает более 20 тыс. зрителей и неоднократно принимал чемпионаты Европы по гандболу, а также становился площадкой для больших концертов: только в этом году там выступали Робби Уильямс, Кэти Пэрри и The Offspring.

Первый мэйджор 2025 года по CS2 планируется провести в Остине, США. Турнир состоится 322 июня, призовой фонд составит $ 1,25 млн.