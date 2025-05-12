Скарлетт Йоханссон — на кадрах нового «Мира Юрского периода»

Издание Entertainment выпустило материал, посвящённый предстоящему фильму «Мир Юрского периода: Возрождение». Журналисты показали несколько кадров из перезапуска культовой франшизы.

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоится 2 июля. Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

Новые кадры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Ранее стало известно, что «Возрождение» станет вторым по длительности фильмом серии — его продолжительность составит 2 часа 14 минут.