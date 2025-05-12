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Супергеройский сериал «Фурия» по вселенной «Майора Грома» выйдет в 2026 году

Режиссёр Александр Хант в интервью рассказал, что работает над экранизацией отечественного комикса «Фурия» — серии издательства Bubble, расширяющей вселенную полицейского-супергероя «Майора Грома» из Санкт-Петербурга.

Хант, известный благодаря фильму «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов», признал, что был удивлён предложением, но затем придумал, как рассказать историю Фурии.

Я сначала не понял, зачем они мне это предложили. Где я и где комиксы? Но сценарий взял, прочитал. И обнаружил, что в нем есть сильное сюжетное зерно. Ника Чайкина одержима местью. Меня эта героиня зацепила, я стал думать. В какой-то момент я смотрел аниме «Человек-бензопила» и вдруг понял, что знаю, как рассказать историю Ники Чайкиной!

Постановщик признался, что глубоко погрузился в проект и готов начать съёмки уже летом. Сам сериал «Фурия» выйдет в 2026 году.

В «Майоре Громе» был альтернативный Петербург. У нас будет альтернативная Москва, её хочется изобрести, придумать. Мне эта задача нравится. Москва за последние годы очень сильно преобразилась, и в этом удивительном и многогранном городе я знаю много мест, которые на экране пока не показывались.

Серия комиксов «Фурия» рассказывает о неуловимой воровке Нике Чайкиной, которая помогает супергероям (так называемым «оперённым»). Ранее издательство Bubble стало известно благодаря приключениям майора Игоря Грома, которые стали основой для трёх фильмов.