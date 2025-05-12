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Финал The International 2025 по Dota 2 покажут на «ВТБ Арене» в Москве — пабстомп Winline соберёт 7,5 тыс. зрителей

Финал The International 2025 по Dota 2 покажут на «ВТБ Арене» в Москве для 7 тыс. зрителей
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Финальный день чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 покажут на московском стадионе «ВТБ Арена». Трансляция из Германии пройдёт 14 сентября на огромном экране — её смогут посмотреть более семи тысяч человек.

Пабстомп Winline на одном из главных стадионов страны также включит в себя шоу-программу. На «ВТБ Арене» можно будет встретить десятки топовых стримеров — среди них Бустер, RAMZES666, NS, rostislav_999, VooDoosh и Дмитрий Ликс. Также планируется конкурс косплея с призовым фондом 1 млн рублей.

Сам The International 2025 по Dota 2 пройдёт на «Барклайс Арене» в Гамбурге. На стадионе ожидается чуть более 10 тыс. зрителей. Цены на билеты составляют от 46 тыс. рублей.

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