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Появился первый кадр продолжения культового сериала «Офис»

Появился первый кадр продолжения культового сериала «Офис»
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В Сети появился первый кадр офиса из предстоящего сериала «Бумага» — продолжения культового сериала «Офис» про работу отдалённого филиала компании. Дата выхода пока неизвестна.

Сюжет шоу будет развиваться в той же вселенной, но с другим актёрским составом и персонажами. Главные роли исполнят Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

Фото: Peacock

За произведение отвечают Грег Дэниелс и Майкл Корман, работавшие над оригинальным сериалом. При этом авторы «Бумаги» не исключают появления полюбившихся персонажей «Офиса» в виде камео. Однако Стив Карелл (Майкл Скотт) уже отказался от подобной роли.

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