Боб Оденкерк в лифте — на новом кадре боевика «Никто 2»

Издание Screen Rant опубликовало новый кадр боевика «Никто 2» с Бобом Оденкерком в главной роли. Его персонаж стоит в лифте с тремя избитыми мужчинами.

Фото: Screen Rant

Отмечается, что фильм станет масштабнее первой части. Главный герой столкнётся с новыми вызовами, связанными с семьёй и друзьями, а также встретит злодейку, которая способна свести его с ума — её сыграет Шэрон Стоун.

Напомним, второй частью займётся новый режиссёр: место Ильи Найшуллера досталось Тимо Тьяджанто. Главного героя вновь исполнит Боб Оденкерк («Фарго», «Лучше звоните Солу»).

В зарубежном прокате «Никто 2» начнут показывать 15 июня. Фильм вряд ли выйдет в России официально.