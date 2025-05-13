Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый кадр сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем

Появился первый кадр сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем
Комментарии

Amazon опубликовал первый кадр из сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем в главной роли. На кадре изображён герой в узнаваемом образе и в узнаваемой позе.

Первый кадр сериала с нуарным Человеком-пауком

Фото: Amazon Prime Video

Согласно официальному анонсу, сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

Вместе с Кейджем в шоу сыграли Брендан Глисон (возможно, в роли босса мафии Нью-Йорка) и Ламорн Моррис — он сыграл журналиста Робби Робертсона.

Премьера состоится в 2026 году, точной даты пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android