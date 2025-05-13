Появился первый кадр сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем
Amazon опубликовал первый кадр из сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем в главной роли. На кадре изображён герой в узнаваемом образе и в узнаваемой позе.
Первый кадр сериала с нуарным Человеком-пауком
Фото: Amazon Prime Video
Согласно официальному анонсу, сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.
Вместе с Кейджем в шоу сыграли Брендан Глисон (возможно, в роли босса мафии Нью-Йорка) и Ламорн Моррис — он сыграл журналиста Робби Робертсона.
Премьера состоится в 2026 году, точной даты пока нет.
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