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Приквел «Блондинки в законе» выйдет летом 2026 года

Приквел «Блондинки в законе» выйдет летом 2026 года
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Amazon объявил, что приквел «Блондинки в законе» с Лекси Майнтри в роли юной Эль Вудс выйдет летом 2026 года. Точную дату пока не говорят, но это наверняка лишь вопрос времени.

Приквел расскажет о жизни Эль в старших классах. Продюсером проекта выступает Риз Уизерспун, которая сыграла девушку в оригинальных фильмах. Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж.

О работе над новой «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун, которая и стала для всех главной экранной Эль Вудс, говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали. Сейчас он уже близок к выходу.

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