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DOOM: The Dark Ages вышла на ПК и консолях для владельцев премиального издания

DOOM: The Dark Ages вышла на ПК и консолях для владельцев премиального издания
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Прошедшей ночью DOOM: The Dark Ages стала доступна владельцам премиального издания шутера. Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

The Dark Ages — приквел франшизы, разворачивающийся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В The Dark Ages авторы делают акцент на подвижности главного героя, вертикальном геймплее и парировании с помощью нового оружия, щита-пилы.

Полноценный релиз новой DOOM состоится 15 мая. Вчера появились обзоры шутера: критики остались от него в восторге, отмечая ураганный геймплей, новую боевую систему и атмосферу.

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