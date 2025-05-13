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Блогер Александр Зубарев действительно сыграет главную роль в российской комедии «Скуф»

Блогер Александр Зубарев действительно сыграет главную роль в российской комедии «Скуф»
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Создатели фильма «Скуф» подтвердили «Кинопоиску», что известный блогер Александр Зубарев действительно сыграет главную роль в российской комедии «Скуф».

Сюжет расскажет про обычного мужчину Аркадия, который проводит время за просмотром телевизора, пивом и другими вещами. У Аркадия есть дочь, которая решает не приглашать отца на свой день рождения. В связи с этим мужчина берёт себя в руки и преображает жизнь.

Дочь Аркадия сыграет известная блогерша Валя Карнавал. Ещё в ленте сыграют Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина и Влад Прохоров.

Съёмки фильма намечены на лето, а выпустят «Скуфа» в 2026 году.

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