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Фильм «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер вышел в онлайне

Фильм «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер вышел в онлайне
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Сегодня ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли вышел в цифровом виде. Ленту уже можно посмотреть в онлайн-сервисах любым желающим.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты состоялась 21 марта. Картина появилась в онлайне спустя полтора месяца после проката. В России «Белоснежку» официально не показывали из-за правообладателей.

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