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Звезда «Бэтмена» Зои Кравиц сыграет в новом фильме Дэвида Литча про ограбления

Звезда «Бэтмена» Зои Кравиц сыграет в новом фильме Дэвида Литча про ограбления
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По данным издания Deadline, актриса Зои Кравиц, известная по «Бэтмену» и другим лентам, пополнила актёрский состав нового фильма Дэвида Литча, снявшего ранее боевик «Быстрее пули».

Сюжет нового фильма Литча пока неизвестен, но зрители предполагают, что это будет криминальный боевик. Инсайдеры сообщали, что картину посвятят группе грабителей банков, которые транслируют свои преступления в прямые эфиры социальных сетей и тем самым водят полицию за нос.

В актёрском составе также числятся Николас Холт, Пит Дэвидсон и звезда «Сёгуна» Анна Саваи. Сценарий написал Марк Бьянкулли («Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»), производством занимались Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment и 87North.

Премьера ленты состоится 4 сентября 2026 года.

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