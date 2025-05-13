Появился новый кадр датской комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном

Создатели датской чёрной комедии «Последний викинг» опубликовали её свежий кадр. На него попали персонажи Мадса Миккельсена и Николая Ли Кааса.

Свежий кадр фильма

Фото: Film i Väst

Сюжет «Последнего викинга» расскажет, как мужчина по имени Анкер недавно вышел из тюрьмы, куда попал из-за ограбления. Единственный, кто знает, где спрятаны украденные деньги, — его брат Манфред. Решив вернуть деньги и обрести себя, братья отправляются в путешествие на родину своего детства, которое станет испытанием для их прошлого, их связи и их личностей.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Андерс Томас Йенсен. Премьера ленты в датских кинотеатрах состоится 9 октября.