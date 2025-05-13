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Samsung представила ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge

Samsung представила ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge
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Компания Samsung анонсировала Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагманский смартфон. Устройство поступит в продажу 30 мая по цене от $ 1100 в трёх цветах: чёрном, серебристом и светло-голубом.

Galaxy S25 Edge получил схожие с S25 Plus характеристики — AMOLED-дисплей с разрешением 3120x1440 и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Гаджет защищён от пыли и влаги по стандарту IP68, а главным компромиссом дизайна выступила батарея ёмкостью 3900 мАч.

Смартфон также получил двойную основную камеру: модуль на 200 Мп и широкоугольный датчик на 12 Мп. Фронтальная камера оснащена модулем на 12 Мп.

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