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Сериал Любовь. Смерть. Роботы от Netflix, 4-й сезон (2025) — дата выхода серий расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
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Уже 15 мая состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Шоу вновь расскажет разные фантастические истории в формате антологии, где каждая следующая серия никак не связана с предыдущей. Одну из них в этот раз поставил Дэвид Финчер, режиссёр «Семь» и «Бойцовского клуба».

Всего в четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — все они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой на Netflix.

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 мая
2-я серия15 мая
3-я серия15 мая
4-я серия15 мая
5-я серия15 мая
6-я серия15 мая
7-я серия15 мая
8-я серия15 мая
9-я серия15 мая
10-я серия15 мая
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