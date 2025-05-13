Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Уже 15 мая состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Шоу вновь расскажет разные фантастические истории в формате антологии, где каждая следующая серия никак не связана с предыдущей. Одну из них в этот раз поставил Дэвид Финчер, режиссёр «Семь» и «Бойцовского клуба».
Всего в четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — все они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой на Netflix.
Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 мая
|2-я серия
|15 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|15 мая
|6-я серия
|15 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|15 мая
|9-я серия
|15 мая
|10-я серия
|15 мая
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