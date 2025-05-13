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Крупнейшая киносеть в мире AMC резко снизит цены на билеты по средам

Крупнейшая киносеть в мире AMC резко снизит цены на билеты по средам
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Самая крупная киносеть в мире AMC объявила о большом снижении цен на билеты. Уже с 9 июля зрители смогут приобрести билеты в кино со скидкой в 50% по средам в кинотеатрах компании.

Предложение будет действовать как на обычный билет, так и на премиальные IMAX-сеансы. Цель AMC — привлечь местную аудиторию к походам в кино по будням, а не только по выходным. Ранее в компании отмечали, что первый квартал 2025 года стал худшим с точки зрения выручки за 29 лет, если не считать пандемию COVID-19.

В ответ на падение интереса зрителей к походам в кино многие киносети повышают цены на билеты, чтобы компенсировать потери. Сейчас же в AMC хотят вернуть аудиторию в кино для просмотра будущих «Супермена», «Мира Юрского периода» и «Формулы-1».

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