Том Круз дал важные советы начинающим актёрам

Американский актёр Том Круз раскрыл один из главных секретов в своём ремесле. Во время получения престижной награды от Британского института кино звезда «Миссии невыполнима» заявил, что юным артистам необходимо обучаться режиссёрским навыкам, чтобы выполнять свою работу ещё лучше.

Круз отметил, что работа с объективом и понимание процесса монтажа заметно облегчает работу любого актёра. Он привёл в пример величайших артистов в истории, которые также понимали режиссуру, — среди них был и Марлон Брандо («Крёстный отец»).

Важно понимать инструменты вокруг вас. Есть технологии. Всё это похоже на понимание сцены для актёра, но этим навыкам не учат в киношколах. Как понять объектив и что он может делать на съёмках, как он распознаёт движение глаз и какой эффект оказывает. Я всегда говорю актёрам: проведите время в комнате для монтажа, спродюсируйте свой первый фильм, изучайте старые фильмы, узнайте, что даёт вам композиция, что такое линзы, изучите освещение и как использовать его для вашей пользы. Марлон Брандо прекрасно понимал важность освещения, как и все великие актёры.

Ближайшим фильмом с Томом Крузом станет «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Премьера ленты состоится 23 мая в мировых кинотеатрах.