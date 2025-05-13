Сборы военной драмы «В списках не значился» превысили 500 млн рублей

13 мая сборы фильма «В списках не значился» превысили 500 млн рублей. Военная драма добралась до этой цифры спустя 12 дней — прокат стартовал 1-го числа. Сейчас лента лидирует в отечественных чартах, опережая боевик «Кракен» и драму «Группа крови».

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«В списках не значился» рассказывает историю молодого лейтенанта Коли Плужникова, который приезжает служить в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась Великая Отечественная война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в 10 месяцев.

Главные роли в фильме сыграли Владислав Миллер («Ваша честь»), Алёна Морилова, Павел Чернышёв («Оффлайн»), Яна Сексте («Пробуждение»), Наталья Качалова («Из Сибири с любовью») и другие актёры. Режиссёром картины по сценарию Олега Антонова выступил Сергей Коротаев («Горький 53»).