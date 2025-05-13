Сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» стартует 12 августа — новые кадры

Телеканал FX назвал дату выхода сериала «Чужой: Земля». Фантастический проект от Ноя Хоули стартует уже 12 августа — в этот день выйдет сразу два эпизода. Остальные шесть серий будут выпускать еженедельно по вторникам.

События будущего сериала развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий фильма «Чужой». Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступят различные локации на разных континентах.

Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»). Шоураннером выступает Ной Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона».

Новые кадры из сериала «Чужой: Земля»

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX