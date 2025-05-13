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«Моё тело разваливается»: Том Харди — о съёмках в боевиках

«Моё тело разваливается»: Том Харди — о съёмках в боевиках
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Британский актёр Том Харди рассказал об ухудшении состояния своего здоровья. В последние годы артист снялся сразу во множестве различных боевиков, где он исполнял многие трюки своих героев самостоятельно, из-за чего его тело сильно пострадало.

47-летний актёр заявил, что съёмки в «Веноме», «Безумном Максе», «Выжившем» и недавнем «Опустошении» привели к ухудшению его здоровья. Харди считает, что после множества операций и поставленных диагнозов его тело уже не придёт в норму.

У меня уже были две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска, ещё и ишиас. И ещё я страдаю от, как оно там называется? Плантарный фасциит? Откуда он вообще взялся? И почему? И я потянул сухожилие в бедре. Такое чувство, что моё тело разваливается на части и лучше уже не станет.

Интересно, что, несмотря на жалобы на состояние здоровья, Харди не собирается отказываться от съёмок в боевиках. Артист заявлен на главную роль в боевике «Безумный Макс: Пустошь» Джорджа Миллера, а также в военной драме «На тропе войны» об отряде американских ВМС.

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