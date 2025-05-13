Путин поручил создать список 100 лучших отечественных фильмов — их покажут в школах РФ

После заседания Совета по культуре и искусству президент Владимир Путин поручил сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для показа в школах страны.

Поручение должно быть выполнено до 30 августа. Ответственными назначены Сергей Кравцов, а также режиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров («Курьер», «Мы из джаза»). Ранее Шахназаров сам высказывался о подобном списке:

Мне кажется, нужно в рамках нашего Совета создать какую-то комиссию, которая бы тоже принимала участие в формировании, может быть, 100–150 фильмов, которые были бы показаны в школе именно в качестве обязательной программы.

После того заявления Министерство просвещения подготовило список фильмов, рекомендуемых школьникам. В него вошли «Майор Гром», «Последний богатырь», «Белорусский вокзал», «Они сражались за Родину» и другие.