Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Путин поручил создать список 100 лучших отечественных фильмов — их покажут в школах РФ

Путин поручил создать список 100 лучших отечественных фильмов — их покажут в школах РФ
Аудио-версия:
Комментарии

После заседания Совета по культуре и искусству президент Владимир Путин поручил сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для показа в школах страны.

Поручение должно быть выполнено до 30 августа. Ответственными назначены Сергей Кравцов, а также режиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров («Курьер», «Мы из джаза»). Ранее Шахназаров сам высказывался о подобном списке:

Мне кажется, нужно в рамках нашего Совета создать какую-то комиссию, которая бы тоже принимала участие в формировании, может быть, 100–150 фильмов, которые были бы показаны в школе именно в качестве обязательной программы.

После того заявления Министерство просвещения подготовило список фильмов, рекомендуемых школьникам. В него вошли «Майор Гром», «Последний богатырь», «Белорусский вокзал», «Они сражались за Родину» и другие.

Материалы по теме
«Иди и смотри» и «Майор Гром» — в России представили список фильмов для школьников
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android