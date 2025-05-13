Жерара Депардье приговорили к 1,5 года условно по делу о домогательствах на съёмках

Агентство Reuters сообщило, что парижский суд признал актёра Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах. Ему назначено наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно.

Судебное разбирательство было связано связано с обвинениями 53-летней художницы-постановщицы — она рассказала, что Депардье домогался до неё на съёмках картины в 2021 году. Во Франции дело называли важнейшим в рамках движения MeToo.

Женщина рассказала, что актёр трогал всё её тело и отпускал сексуальные комментарии во время съёмок. 76-летний Депардье отрицал обвинения и говорил, что не считает это насилием, а девушки «слишком легко поддаются шоку».