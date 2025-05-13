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Virtus.pro подписала российского шахматиста Андрея Есипенко

Virtus.pro подписала российского шахматиста Андрея Есипенко
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Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о подписании контракта с российским шахматистом Андреем Есипенко.

23-летний гроссмейстер дебютирует за «медведей» уже 18 мая в рамках Chess.com Classic — отборочного турнира к Кубку мира по киберспорту. В клубе рассчитывают, что Есипенко успешно пройдёт в финальную часть Esports World Cup.

Андрей — один из сильнейших молодых гроссмейстеров в мире, и мы рады возможности сотрудничества с ним. У нас нет сомнений, что он сможет пройти квалификацию на EWC, а по итогам турнира мы сможем определиться с дальнейшим вектором развития этой дисциплины в нашем клубе.

В 2025 году шахматы вошли в программу Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде, призовой фонд турнира составит $ 1,5 млн. На этом фоне киберспортивные организации начали подписывать именитых игроков: например, Ян Непомнящий перешёл в Aurora, а Даниил Дубов и Владислав Артемьев — в Team Spirit.

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