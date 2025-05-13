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Четвёртый сезон сериала «Медведь» выйдет 26 июня

Четвёртый сезон сериала «Медведь» выйдет 26 июня
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Стриминговый сервис Hulu объявил дату премьеры четвёртого сезона «Медведя»: продолжение комедийной драмы можно будет посмотреть 26 июня в 2:00 мск.

Все 10 новых эпизодов будут доступны одновременно как на Hulu, так и на Disney+. Примечательно, что ранее сериал ждали на полторы недели раньше, но шоураннер проекта назвала неверную дату.

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Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

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