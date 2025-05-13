Игру Marvel 1943: Rise of Hydra перенесли на начало 2026 года

Экшен Marvel 1943: Rise of Hydra от студии Skydance New Media выйдет в начале 2026 года. Перенос игры связан с желанием доработать проект и исправить ошибки до релиза.

«Восстание Гидры» должно показать оккупированный Париж времён Второй мировой войны. Действующими лицами станут четыре героя, в том числе известные персонажи Marvel — Капитан Америка, Чёрная Пантера, солдат Гэбриель Джонс и шпионка Ваканды Нанали. Вместе они попытаются остановить Гидру.

За разработку отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. Точная дата релиза Marvel 1943: Rise of Hydra, как и платформы, на которых выйдет игра, пока неизвестны.