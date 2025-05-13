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Состоялся анонс персонажей Genshin Impact 5.7 — Скирк и Далия

Представлены два новых персонажа Genshin Impact — Скирк и Далия
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Разработчики Genshin Impact официально представили двух новых играбельных персонажей — таинственную девушку по имени Скирк и дьякона церкви Далию.

Скорее всего, они станут доступны в версии 5.7 с 18 июня. Получить Скирк и Далию можно будет во временном баннере.

Скирк и Далия в Genshin Impact

Скирк и Далия в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Скирк ранее появлялась в сюжете и связана с Бездной — это учитель Тартальи за пределами основного мира игры. В бою девушка будет использовать крио-стихию и сражаться одноручным мечом. Персонаж получит пять звёзд редкости.

Далия впервые появился в ходе сюжетного квеста обновления 5.6. Служитель церкви в Мондштадте и друг Венти в игре будет 4-звездочным героем-мечником с силой гидро.

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