Представлены два новых персонажа Genshin Impact — Скирк и Далия

Разработчики Genshin Impact официально представили двух новых играбельных персонажей — таинственную девушку по имени Скирк и дьякона церкви Далию.

Скорее всего, они станут доступны в версии 5.7 с 18 июня. Получить Скирк и Далию можно будет во временном баннере.

Скирк и Далия в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Скирк ранее появлялась в сюжете и связана с Бездной — это учитель Тартальи за пределами основного мира игры. В бою девушка будет использовать крио-стихию и сражаться одноручным мечом. Персонаж получит пять звёзд редкости.

Далия впервые появился в ходе сюжетного квеста обновления 5.6. Служитель церкви в Мондштадте и друг Венти в игре будет 4-звездочным героем-мечником с силой гидро.