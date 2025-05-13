NAVI вышла в плей-офф PGL Astana 2025 по CS 2

Европейский ростер Natus Vincere по Counter-Strike 2 вышел в четвертьфинал турнира PGL Astana 2025. По итогам игрового дня в плей-офф престижного турнира в Казахстане также пробились датская Astralis и бразильская FURIA.

Турнир покинули BIG, paiN Gaming и HOTU, набрав по три поражения. Остальные шесть команд, в том числе российская Virtus.pro, турецкий ростер Aurora Gaming и G2 Esports из Европы, сыграют в среду, 14 мая, решающие матчи за проход в следующий этап.

Ранее в плей-офф вышли Team Spirit и The MongolZ. Финальная стадия PGL Astana 2025 пройдёт на стадионе «Барыс Арена» с 16 по 18 мая, победитель получит $ 200 тыс.