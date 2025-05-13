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Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд сыграют в мини-сериале Wild Things о фокусниках-дрессировщиках

Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд сыграют в мини-сериале Apple о фокусниках-дрессировщиках
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Главные роли в предстоящем мини-сериале Wild Things («Дикие твари») от Apple сыграют Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд — об этом пишет Variety.

Первые новости о проекте появились ещё в 2022 году. Сериал расскажет историю двух величайших фокусников, которые вместе со своими белыми тиграми пытаются сотворить самое невероятное шоу — пока их успех не обрывает трагедия.

За основу сюжета взята реальная история Зигфрида Фишбахера и Роя Хорна. Они более 10 лет выступали в одном из главных казино Лас-Вегаса со своими фокусами и шоу с тиграми, пока в 2003 году зверь не укусил Хорна в горло — несмотря на уверения артиста в невиновности животного, вскоре после этого программу закрыли.

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