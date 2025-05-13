Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мадс Миккельсен исполнит главную роль в триллере «Сириус» от обладателя «Оскара»

Мадс Миккельсен исполнит главную роль в триллере «Сириус» от обладателя «Оскара»
Кадр из сериала «Ганнибал»
Комментарии

Известный датский актёр Мадс Миккельсен («Фантастические твари», «Меч короля», игра Death Stranding) получил главную роль в триллере «Сириус».

Боевик вдохновлён историей подразделения спецназа, которому поручено защищать береговую линию Гренландии длиной более 14 тыс. км.

Фильм станет режиссёрским дебютом Ли Смита, обладателя премии «Оскар» за лучший монтаж в фильме «Дюнкерк». Смит также работал над картинкой в «Начале», «Интерстелларе» и «Тёмном рыцаре».

Мадс Миккельсен остаётся одним из самых востребованных актёров в Европе. Сейчас к выходу готовится комедия «Последний викинг», а также ходят слухи о нескольких проектах с его участием.

Материалы по теме
Появился новый кадр датской комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android