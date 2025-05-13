Мадс Миккельсен исполнит главную роль в триллере «Сириус» от обладателя «Оскара»

Известный датский актёр Мадс Миккельсен («Фантастические твари», «Меч короля», игра Death Stranding) получил главную роль в триллере «Сириус».

Боевик вдохновлён историей подразделения спецназа, которому поручено защищать береговую линию Гренландии длиной более 14 тыс. км.

Фильм станет режиссёрским дебютом Ли Смита, обладателя премии «Оскар» за лучший монтаж в фильме «Дюнкерк». Смит также работал над картинкой в «Начале», «Интерстелларе» и «Тёмном рыцаре».

Мадс Миккельсен остаётся одним из самых востребованных актёров в Европе. Сейчас к выходу готовится комедия «Последний викинг», а также ходят слухи о нескольких проектах с его участием.