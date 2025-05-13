Открытые квалификации к The International 2025 по Dota 2 начнутся 29 мая
Менеджер NAVI Junior в соцсетях раскрыла даты проведения открытых квалификаций к The International 2025, главному турниру по Dota 2.
Отборочные для всех желающих стартуют в конце мая, кроме Китая — там соревнования начнутся на два дня позже.
Расписание открытых квалификаций TI14 по Dota 2:
- Юго-Восточная Азия — с 28 мая по 6 июня;
- Западная Европа — с 29 мая по 6 июня;
- Восточная Европа — с 29 мая по 6 июня;
- Южная Америка — с 29 мая по 6 июня;
- Северная Америка — с 30 мая по 6 июня;
- Китай — с 31 мая по 7 июня.
Победители открытых отборочных традиционно примут участие в закрытых региональных квалификациях. Официально их детали пока не объявлены, но внутриигровые файлы говорят о том, что они могут пройти 7–24 июня.
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