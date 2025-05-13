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Открытые квалификации к The International 2025 по Dota 2 начнутся 29 мая

Открытые квалификации к The International 2025 по Dota 2 начнутся 29 мая
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Менеджер NAVI Junior в соцсетях раскрыла даты проведения открытых квалификаций к The International 2025, главному турниру по Dota 2.

Отборочные для всех желающих стартуют в конце мая, кроме Китая — там соревнования начнутся на два дня позже.

Расписание открытых квалификаций TI14 по Dota 2:

  • Юго-Восточная Азия — с 28 мая по 6 июня;
  • Западная Европа — с 29 мая по 6 июня;
  • Восточная Европа — с 29 мая по 6 июня;
  • Южная Америка — с 29 мая по 6 июня;
  • Северная Америка — с 30 мая по 6 июня;
  • Китай — с 31 мая по 7 июня.

Победители открытых отборочных традиционно примут участие в закрытых региональных квалификациях. Официально их детали пока не объявлены, но внутриигровые файлы говорят о том, что они могут пройти 7–24 июня.

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