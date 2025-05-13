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Вышла русская озвучка второго трейлера GTA 6 от студии Red Head Sound

Вышла русская озвучка второго трейлера GTA 6 от студии Red Head Sound
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Профессиональная студия озвучки Red Head Sound опубликовала русскоязычную версию второго трейлера игры GTA 6.

Известная своими работами в кино и играх студия RHS предложила представить, каким мог бы быть дубляж новинки Rockstar. О планах перевести и озвучить всю игру студия пока не сообщала.

Видео доступно в группе Red Head Sound во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Red Head Sound / Rockstar Games.

Оригинальный ролик тем временем собрал более 100 млн просмотров только на YouTube.

Релиз GTA 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

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