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Для Helldivers 2 вышел большой патч с новыми противниками и кастомизацией оружия

Для Helldivers 2 вышел большой патч с новыми противниками и кастомизацией оружия
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13 мая студия Arrowhead выпустила очередное обновление для Helldivers 2, патч стал одним из самых больших в истории игры.

Согласно описанию апдейта, одна из группировок выбралась из сингулярности и взяла курс на Супер-Землю — игроков призывают вновь сплотиться и встать на защиту демократии.

Одним из главных обновлений стала система прокачки оружия: проходя уровни, игроки смогут разблокировать и устанавливать различные обвесы на свои пушки. Можно будет апгрейнуть оружие за счёт прицела или подствольника, а также поменять его цвет.

Фото: Arrowhead

В Helldivers 2 появятся несколько новых уникальных врагов из числа Просветлённых, а также новые скины для транспорта и улучшенный магазин.

Разработчики также внесли правки в баланс Helldivers 2 и обновили магазин: теперь все косметические предметы доступны для покупки сразу.

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