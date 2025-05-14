Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Железное сердце» про преемницу Тони Старка получит первый трейлер сегодня

Сериал «Железное сердце» про преемницу Тони Старка получит первый трейлер сегодня
Комментарии

Marvel Studios вспомнила про сериал «Железное сердце», о котором уже долгое время вообще не было слышно. Шоу сняли ещё в 2022 году, однако с его выпуском постоянно были какие-то проблемы.

Судя по всему, сейчас проект готов к выпуску, поскольку он наконец-то получит первый трейлер. Сам сериал стартует 24 июня, а новый трейлер покажут сегодня вечером.

Проект расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка Рири Уильямс, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм. Впервые Рири появилась в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки».

Материалы по теме
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android