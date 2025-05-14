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Авторы Hogwarts Legacy показали геймплей игры на Nintendo Switch 2

Авторы Hogwarts Legacy показали геймплей игры на Nintendo Switch 2
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Разработчики Hogwarts Legacy показали геймплей игры прямиком с Nintendo Switch 2, заодно сравнив его с игровым процессом игры на первой Switch.

Разница оказалась колоссальной: если на первой Switch игра буквально распадалась на пиксели и страдала от освещения, то вторая версия консоли предлагает более приятную графику, иное освещение, более детализированные модели персонажей и хорошие эффекты. Также версия тайтла для новой консоли Nintendo получит более быстрые загрузки.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Ещё объявили, что покупатели цифровых версий Hogwarts Legacy для первой Switch смогут за $ 10 получить версию для Switch 2 — предзаказы уже доступны в eShop.

Hogwarts Legacy выйдет на Switch 2 уже 5 июня — в день старта продаж консоли.

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