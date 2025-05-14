На презентации Disney Upfront в Нью-Йорке объявили, что Джессика Джонс появится во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Роль героини, конечно же, вновь исполнит Кристен Риттер.

Многие фанаты ждали Джонс в первом сезоне, но ей там не нашлось места — зато теперь героиня точно появится во втором сезоне «Рождённого заново». Сама Риттер заявила, что её героиню ждёт «много интересного».

Так здорово вернуться. Вернуться к Джессике после трёх сезонов сериала, после «Защитников», а теперь я в киновселенной Marvel. Я так рада вернуть этого культового персонажа. Не буду раскрывать все секреты… Джессику Джонс ждёт много интересного — это будет невероятный сезон.

Второй сезон «Рождённого заново» выйдет в 2026 году на Disney+.