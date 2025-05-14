Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершился второй сезон сериала «Андор»

Завершился второй сезон сериала «Андор»
Комментарии

Сегодня на Disney+ завершился второй сезон сериала «Андор». Последние два эпизода сезона уже доступны для просмотра. Двумя последними сериями зрителей плавно подвели к событиям ленты «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

События второго сезона продолжают первый. Шоураннером, как и в случае с первым сезоном, выступил Тони Гилрой. Он отмечал, что после финала «Андора» займётся чем-нибудь другим, однако сейчас он не исключает возможность поработать над другими проектами по культовой вселенной.

Третьего сезона «Андора» не будет, как ранее заявлял Тони Гилрой. Сериал завершился на втором и поставил в сюжетных линиях точку.

Материалы по теме
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android