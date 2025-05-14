Сегодня на Disney+ завершился второй сезон сериала «Андор». Последние два эпизода сезона уже доступны для просмотра. Двумя последними сериями зрителей плавно подвели к событиям ленты «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

События второго сезона продолжают первый. Шоураннером, как и в случае с первым сезоном, выступил Тони Гилрой. Он отмечал, что после финала «Андора» займётся чем-нибудь другим, однако сейчас он не исключает возможность поработать над другими проектами по культовой вселенной.

Третьего сезона «Андора» не будет, как ранее заявлял Тони Гилрой. Сериал завершился на втором и поставил в сюжетных линиях точку.