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Воодушевлённый Кларк Кент — на свежем постере «Супермена» Джеймса Ганна

Воодушевлённый Кларк Кент — на свежем постере «Супермена» Джеймса Ганна
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Warner Bros. опубликовала свежий постер фильма «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Кларк Кент на нём выглядит воодушевлённо.

Новый большой трейлер «Супермена», кстати, выйдет сегодня вечером, о чём объявили создатели ленты.

Свежий постер фильма

Фото: Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Вместе с Коренсветом в ленте сыграет Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотился Николас Холт.

Премьера фильма состоится 11 июля. Картина положит начало новой киновселенной DC, которая полностью перезапустит события кинофраншизы.

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