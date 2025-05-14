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Элизабет Олсен сыграет в вампирском триллере с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком

Элизабет Олсен сыграет в вампирском триллере с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком
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По данным издания Deadline, Элизабет Олсен, известная по фильмам Marvel Studios в роли Алой ведьмы, сыграет в вампирском триллере «Плоть богов». Она присоединилась к Кристен Стюарт и Оскару Айзеку.

Режиссёром фильма выступит Панос Косматос, снявший ленту «Мэнди», за сценарий отвечает Эндрю Кевин Уокер.

В центре сюжета окажутся Рауль и Алекс, супружеская пара из Лос-Анджелеса 1980-х годов, которые каждый вечер спускаются из своего роскошного пентхауса в небоскрёбе и отправляются в мир ночных развлечений. Когда их пути пересекаются с таинственной незнакомкой, они попадают в гламурный сюрреалистичный мир гедонизма и острых ощущений.

Даты выхода ленты пока нет.

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