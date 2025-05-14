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Сюжет новой части Battlefield будет вдохновлён фильмом «Падение империи»

Сюжет новой части Battlefield будет вдохновлён фильмом «Падение империи»
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Старший продюсер новой части Battlefield Филипп Дюшарм рассказал, что сюжет шутера будет сильно вдохновлён фильмом Алекса Гарленда «Падение империи». По словам Филиппа, команда также вдохновлялась сериалом «Спецназ: Львица».

Продюсер отметил, что в сюжете следующей Battlefield хотят показать обычных людей, оказавшихся в трудной ситуации. Не солдат, не специалистов, а простых гражданских, как это и было в «Падении империи».

Элементы, которые нас действительно интересуют, — это концепция обычных людей, оказавшихся в необычных ситуациях. Это создаёт очень интересную динамику с точки зрения отношений с другими людьми. Это те элементы, которые мы хотим отразить в одиночной игре.

Члены команды из EA Motive уверены, что опыт создания ремейка Dead Space сильно помогает им в разработке новой Battlefield.

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