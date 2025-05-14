Эксперты рассказали об опасности заменителей официальных приложений

По данным газеты «Известия», почти половина программ, заменивших приложения для iOS, уязвимы с точки зрения утечки данных их пользователей. Эксперты не рекомендуют пользователям использовать заменители.

Зачастую доступ к данным в этих программах легко получить без разрешения, они крайне небрежно защищены от хакеров, отмечают участники рынка. Из исследования компании «Солар» выяснилось, что около 46% российских веб-приложений содержат критические уязвимости, которые могут привести к утечке данных.

Несмотря на то что подобные заменители могут привлекать простотой использования и широким доступом, они могут представлять опасность. Также среди проблем веб-приложений назвали недостаточное шифрование, небезопасную обработку или хранение конфиденциальной информации, такой как номера кредитных карт, пароли или персональные данные клиентов.