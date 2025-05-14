Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Minecraft позволят создать седло — спустя 16 лет с выхода игры

В Minecraft позволят создать седло — спустя 16 лет с выхода игры
Комментарии

Mojang объявила, что в Minecraft наконец-то позволят скрафтить седло. Это наконец-то свершится — спустя 16 лет с момента релиза игры.

Чтобы сделать седло, понадобится разместить три кусочка кожи и один слиток железа. Точный рецепт можно увидеть ниже.

Крафт седла

Фото: Mojang

Седло в песочнице можно применять, чтобы ездить на животных: к примеру, на свиньях. Но по большому счёту приспособление добавляют, чтобы игроки могли оседлать добрых гастов (существ из ада). Возможность создать седло появится в июне вместе с выходом обновления.

Minecraft доступна на ПК, консолях и мобильных устройствах — игру периодически масштабно обновляют, добавляя новых существ, крафты, биомы и прочее.

Материалы по теме
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android